Санитарная авиация в Чечне позволит оказать помощь не менее 315 пациентам за 5 лет

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Развитие санитарной авиации в Чечне по нацпроекту "Здравоохранение" позволит до конца 2024 года провести не менее 315 эвакуаций пациентов, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

"В рамках нацпроекта в 2020 году планируется осуществить 55 эвакуаций, в 2021 - 56, в 2022 году - 62, в 2023 - 68, в 2024 - 74 эвакуации. Финансирование будет осуществляться за счет субсидий из федерального бюджета с софинансированием из республиканского. Планируется закупка авиационных услуг у авиакомпаний, располагающих вертолетной авиацией, оснащенных медицинскими модулями для транспортировки тяжелых больных", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что регион не имеет собственного вертолета.

По его словам, в республике необходимо создать шесть вертолетных площадок, в том числе на базе детской больницы и горнолыжного курорта "Кезеной-Ам".

"В настоящее время вертолетную площадку на своей территории имеет только Республиканская клиническая больница им. Ш. Ш. Эпендиева, расположенная в Грозном. Пять авиамедицинских бригад Республиканского центра медицины катастроф прошли подготовку в Москве и Санкт-Петербурге, они готовы для осуществления медицинских эвакуаций с использованием санитарной авиации", - сказал Сулейманов.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.