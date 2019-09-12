Реставраторов, учителей и спасателей наградили в Петербурге премией за сохранение наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил в четверг премию имени Александра Невского реставраторам, преподавателям, ученым и спасателям. Премия учреждена правительством города за заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия.

"Наш город выстоял во всех трудностях, он ни разу не был взят врагом за всю свою историю. Благоверный князь Александр Невский действительно защищает наш город, является его духовным символом и духовным защитником. Сегодня вручается очень важная премия правительства Санкт-Петербурга - за сохранение культурного наследия, за толерантность. Я хочу вам сказать спасибо, потому что вы как раз те самые скрепы, которые укрепляют чувства нашего города, а это очень важно для нас", - сказал Беглов.

В номинации "Патриотизм" отличились член молодежного клуба "Сестрорецкий рубеж" Олег Бушко и главный научный сотрудник Государственного мемориального музея А. В. Суворова Артемий Тучапский за проведение военно-патриотических проектов и творческих конкурсов. В номинации "За единство и мужество" награды получили председатель совета ветеранов противопожарной службы Владимир Мезенков и начальник аварийно-спасательного отряда поисковой спасательной службы города Александр Таволжанский.

Награду также получил автор проектов малошумных подводных лодок - доктор наук Эрнст Мышинский из Крыловского государственного научного центра и автор методик постановки сценической речи Юрий Васильев в номинации "Служение". Реставраторы Алексей Васильев и Андрей Чуботюк награждены в номинации "Созидание". Награды в номинации "Возрождение" достались исследователю вопросов военной патриотики Евгению Ильину и автору курса лекций по духовно-нравственному воспитанию молодежи Антуанетте Козловой.