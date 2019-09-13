Для восстановления дорог после паводка во Владивостоке привлекут дополнительные силы

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Дополнительные силы будут привлечены к ремонту дорог Владивостока после прошедшего в городе в конце августа мощного паводка, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с мэром Олегом Гуменюком осмотрел ход ремонта дорог Владивостока в ночь на пятницу, 13 сентября. Активнее всего сейчас работают бригады на улицах Борисенко и Комсомольская, где устраняются последствия ливневых дождей, ведется ямочный ремонт, тяжелая техника укладывает асфальт. По мнению Олега Кожемяко, дороги во Владивостоке находятся в неудовлетворительном состоянии. Принято решение привлечь дополнительные силы", - говорится в сообщении.

Как отметил Кожемяко, в городе сейчас не хватает пары крупных компаний, которые могли бы масштабно, с соблюдением всех технологических требований закрывать большие объемы работ. Как пояснили в пресс-службе, дополнительные силы будут изысканы среди существующих дорожно-ремонтных компаний.

По информации Приморского гидрометцентра, в августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек. Краевой центр пострадал сильнее всего: были подтоплены десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, были подтоплены дома и участки в пригороде. В городе введен режим ЧС.