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Мобильный интернет 4G запустят на северных Курилах до конца сентября

Это поспособствует устранению проблемы цифрового неравенства

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Жители города Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) с конца сентября этого года смогут пользоваться услугами мобильного интернета сети 4G. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

"На Северных Курилах запустим технологию 4G до конца этого месяца. Обеспечивая жителей Курил доступом к услугам высокоскоростного мобильного интернета и голосового сервиса, мы устраняем проблему цифрового неравенства. Первые результаты работы сети 4G на южных Курилах свидетельствуют о том, что услуга стала востребована клиентами, а значит мы продолжим внедрение технологии на островах, чтобы доступ к ней получило еще большее число пользователей, в том числе в отдаленных от "большой земли" населенных пунктах. Уверен, что дальнейшее продвижение сети четвертого поколения будет способствовать развитию различных отраслей экономики и социальной сферы территории", - сказал Эмдин.

Сейчас сеть 4G развернута на южных Курилах - Кунашире, Итурупе и Шикотане. Кроме того, местные жители получили высокоскоростной доступ в интернет благодаря запуску подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Для северных Курил такая технология пока только планируется.

Северо-Курильск - город, расположенный на берегу Второго Курильского пролива острова Парамушир всего лишь в 7 км от действующего вулкана Эбеко. В нем проживают около 2,5 тыс. человек.

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РоссияСахалинская область
Вторая мировая война
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