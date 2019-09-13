Снаряд времен войны обнаружен в Севастополе во время работ у железнодорожной станции

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный во время работ около железнодорожной станции в пригороде Севастополя. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе городского управления ведомства.

"Сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что в районе железнодорожной станции "Мекензиевы горы" трактор во время рытья траншеи задел ковшом подозрительный предмет. Саперы идентифицировали его как 150-мм осколочно-фугасный гаубичный снаряд", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что неподалеку от этого места, на втором кордоне Мекензиева лесничества, саперам передали четыре гранаты со снятыми предохранителями, найденные грибниками. Там же бойцы Росгвардии обследовали противопехотную мину, которая во время войны получила название "прыгающая". Все эти боеприпасы будут переданы на утилизацию.

Кроме того, по данным пресс-службы, саперы обследовали кассетную немецкую авиабомбу SD-2.

"Снаряд обнаружил местный житель на своем приусадебном участке и сразу обратился к специалистам. Росгвардейцы уничтожили находку на месте", - добавили в ведомстве.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях находят боеприпасы времен войны.