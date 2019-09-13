Глава Карелии предложил отменить земельный налог для многодетных семей

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил муниципалитетам в регионе освободить от уплаты земельного налога многодетные семьи. Выпадающие из-за этого в местных бюджетах доходы могут быть возмещены из республиканского бюджета. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков направил обращения в городские и сельские поселения региона с предложением освободить многодетные семьи от уплаты земельного налога. В случае принятия такого решения, муниципалитет предоставит информацию о сумме выпадающих доходов, которые могут быть возмещены из республиканского бюджета", - рассказали в пресс-службе.

Многодетные семьи восьми населенных пунктов региона уже получают льготы на уплату земельного налога в размере от 50-100%.

Еще одно послабление в области налогообложения ожидает многодетные семьи Карелии с начала 2020 года.

В четверг Законодательное собрание республики приняло в окончательном чтении поправку, согласно которой семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми освободят от уплаты транспортного налога на автомобили с двигателем мощностью до 200 лошадиных сил. Новые правила коснутся около 6 тысяч семей.