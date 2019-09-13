Жители Якутска высадили более 2,2 тыс. деревьев в строящемся Парке Победы

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. саженцев высажено в Парке Победы в Якутске, который будет создан в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города.

"Состоялось яркое событие в жизни нашего города, в Парке Победы высадили 2 тыс. 233 дерева. Благодарю всех жителей, кто принял участие в посадке деревьев, это дань и уважение к истории своей страны", - сказал заместитель главы города по развитию территорий Евгений Григорьев, слова которого приводит пресс-служба.

Новый парк планируют открыть к осени 2020 года. На его территории появятся площадь, мемориальный маршрут, водоем с фонтаном, дорожки для бега и велодорожка, зоны для детей, занятий спортом, настольных игр и гамаков, фудкорт и амфитеатр.

Общая площадь парка составит более 78 тыс. кв. метров.