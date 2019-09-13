На Ставрополье ликвидировали больше половины свалок, отмеченных ОНФ

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти ликвидировали более половины несанкционированных свалок, которые были отмечены на интерактивной карте Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщил в пятницу пресс-центр регионального исполкома ОНФ.

"На интерактивной карте свалок Ставропольского края отмечено 360 свалок, из них ликвидировано 188, то есть более 50%. Но мониторинг, который эксперты регионального отделения ОНФ провели летом <…> возле водоемов и в лесных массивах, а также в местах остановок транспорта, показал, что ситуация на деле обстоит хуже", - уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что местные власти пытаются устранять свалки. "Но борьба ведется с последствиями - и на месте убранного навала через неделю появляется новый. Мы же еще в общественных предложениях губернатору края в 2018 году предлагали разработать систему организованного сбора мусора в местах массового отдыха на берегах водоемов", - приводятся в сообщении слова эксперта регионального отделения ОНФ Алексея Гридина.

На заседании общественного совета при губернаторе края эксперты вышли с инициативой совершенствования механизма привлечения к административной ответственности нарушителей и установки мусорных контейнеров в местах стоянок транспорта и массового отдыха людей. В ОНФ отмечают, что предложение было поддержано в региональном министерстве ЖКХ.