Очистные сооружения в Беслане планируется реконструировать в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют в 2020 году реконструировать очистные сооружения в Беслане. Об этом в пятницу сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии Майран Тамаев.

"Очистные сооружения не работают долгие годы, и загрязненная вода попадает в реку Терек. Сейчас Беслан сбрасывает не до конца очищенную воду. Ожидается, что в 2020 году планируется начать и закончить их реконструкцию", - сказал Тамаев на встрече главой Минстроя РФ Владимиром Якушевым.

Очистные сооружения в Беслане построили в 2007 году, но, по словам Тамаева, они не соответствуют нормативам.

Для разработки проектно-сметной документации власти региона привлекли московскую компанию. Стоимость работ по реконструкции составит 129 млн рублей. Министр республики подчеркнул, что строительство новых очистительных сооружений потребует 500 млн рублей.

По его словам, при реконструкции будут использовать только российское оборудование.