Минкавказ РФ: закон о горных территориях может быть интегрирован в международное право

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Модельный закон "О развитии и охране горных территорий", разработка которого ведется по инициативе Министерства РФ по делам Северного Кавказа, может быть внедрен в международное право, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Проект модельного закона разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ при участии экспертов Института географии Российской академии наук. Предполагается, что принятие документа позволит наладить правовое регулирование общественных отношений на горных территориях стран СНГ, создать условия для повышения уровня жизни населения горных территорий, устойчивого национального пространственного развития, сохранения уникальных горных экологических систем, традиционного образа жизни, культурных традиций.

"Статс-секретарь - заместитель министра [по делам Северного Кавказа Олег Хацаев] выразил также надежду на то, что огромный опыт экспертов ЮНЕСКО в сфере совершенствования правового регулирования горных территорий позволит в будущем гарантировать успешную интеграцию данного закона в международное право", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже обсуждения проекта закона.

Поясняется, что на встрече также обсуждалась дорожная карта по продвижению законопроекта, первым шагом в реализации которой запланирована подготовка доклада о проекте модельного закона генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле и направление ЮНЕСКО в адрес Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (МПА СНГ) письма о поддержке законопроекта.

Второе чтение законопроекта на заседании комиссии МПА СНГ пройдет в ноябре 2019 года.