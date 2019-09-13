Роддом в Моздокском районе Северной Осетии начнут строить в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 сентября. /ТАСС/. Роддом на территории центральной Моздокской больницы Северной Осетии начнут строить в 2021 году. Об этом сообщается на официальном портале республики.

"Строительство нового родильного дома на территории центральной Моздокской больницы запланировано в 2021 году. Об этом главе РСО-Алания Вячеславу Битарову сообщил главный врач Моздокской ЦРБ. <...> Необходимость нового объекта обусловлена тем, что старое здание не отвечает современным требованиям", - говорится в сообщении.

Кроме того, на базе больницы в 2020 году будет дооснащен филиал офтальмологического центра.

"Планируем перевести офтальмологический центр в другое помещение, и освободившееся место будет предназначено для нового сосудистого центра. Предстоит также приобрести ангиограф и установить имеющийся компьютерный томограф. Наша задача - создать полноценно действующую структуру, которая будет оказывать помощь больным с острым коронарным синдромом", - приводятся слова главврача больницы.

Сосудистый центр планируется открыть в следующем году.