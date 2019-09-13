В высокогорном селе Ингушетии решили многолетнюю проблему с подачей воды

МАГАС, 13 сентября. /ТАСС/. Многолетнюю проблему с подачей воды решили в высокогорном ингушском селе Ляжги в Джейрахском районе. В населенном пункте проложили более 7 тыс. м водопроводных сетей, сообщил ТАСС в пятницу глава района Ахмед Льянов.

"В Ляжги была многолетняя проблема с перебоями подачи воды, с ее недостаточностью и ветхими трубами, шла некачественная ржавая вода. Начиная с ущелья, которое находится за поселением Ольгетти, мы проложили в Ляжги более 7 тыс. метров водопроводных труб, обеспечили все дома в селе, а их более 50. Также построили объемный накопительный бассейн, чтобы закрыть вопрос с недостаточностью воды", - сказал он.

Работа была проведена довольно сложная, территории не равнинные, отметил Льянов. "Мы продалбливали скалы, чтобы утопить все трубы, и провели утепление на всей протяженности водопроводной сети, чтобы зимой не возникало проблем. Мы их заказали из Татарстана с гарантией качества до 60 лет", - добавил глава района.

В селе Ляжги проживают около 300 человек.