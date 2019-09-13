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Новгородские власти опровергли информацию о постройке полигона для мусора из Петербурга

Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев назвал эту информацию слухами

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Новгородские власти не планируют строительство полигона и завода для приема и переработки мусора из Петербурга на территории Новгородской области. Об этом сообщил журналистам зампред правительства Новгородской области Тимофей Гусев.

В пятницу СМИ Санкт-Петербурга и Новгородской области сообщили о том, что власти города и региона обсуждают возможность строительства на территории Новгородской области полигона, куда будут принимать бытовые отходы из северной столицы, а также завода по переработке мусора.

"Информация не соответствует действительности, мы не обсуждаем такую возможность, мы не понимаем, что под этими слухами является основанием", - сказал Гусев.

Он добавил, что предложений о рассмотрении проекта строительства полигона и завода по переработке мусора из Петербурга на территории области новгородским властям не поступало.

"Нет таких предложений. Наверное, Петербург испытывает определенную проблему, понятно, что город-миллионник, и во всем мире города-миллионники свой мусор цивилизованно перерабатывают на соседних территориях. Возможно, коллеги, учитывая это, поставили циркуль и какую-то географию, может быть, очертили, и у них есть мысли по этому поводу. Но в Новгородской области мы пока такой возможности не рассматриваем вообще", - добавил Гусев.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургНовгородская область
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