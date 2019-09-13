Ульяновский губернатор предложил перевести правительство региона в Технокампус

УЛЬЯНОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил разместить правительство региона в Технокампусе, формирование которого ведется в регионе. Такую инициативу он высказал в пятницу на встрече с руководством группы компаний "Волга-Днепр".

"У меня есть огромное желание переселить правительство из того здания, где оно сегодня находится, на главной площади города, на эту же территорию Технокампуса. Впервые правительство будущего Ульяновской области будет находиться в этой экосреде инноваторов, студентов, предпринимателей", - сказал он.

Губернатор считает, что от этого решения выиграют сразу все стороны.

"Все будут, я надеюсь, достаточно быстро обсуждать и принимать соответствующие решения", - уточнил он.

По словам главы региона, здание, где сейчас находится правительство области, предполагается передать учреждениям культуры. Губернатор добавил, что состав правительства в скором времени будет значительно меньше, чем сегодня.

"Мы собираемся правительство серьезно реформировать", - отметил он.

Морозов уточнил, что в ближайшее время намерен провести заседание Совета ректоров и обсудить на нем возможность перевода самых современных лабораторий на площадку Технокампуса.

"Все самые современные лаборатории университетов должны туда прийти. Они, таким образом, создавали бы объединенный огромный вуз, университет", - сказал он.

Комплекс высокотехнологичных проектов "Технокампус 2.0 - Технологическая долина - Сантор" будет создан на территории Ульяновской области. Предполагается, что в агломерацию войдут индустриальный парк, особая экономическая зона портового типа, аэропорт, жилой район, зеленая зона вдоль берега Волги, Технокампус с ядром в наноцентре с инфраструктурой для запуска технологичного бизнеса любого вида и мощный IT-кластер. Частью проекта является строительство ветропарка. Кроме того, будет создано образовательное пространство, куда войдут детский сад, технический колледж, университет и студенческий городок.