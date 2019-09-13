"Союзмультфильм" и Донской техуниверситет откроют образовательно-развлекательный технопарк

ТАСС, 13 сентября. Донской государственный технический университет (ДГТУ) и группа компаний «Южный Регион» совместно с киностудией «Союзмультфильм» планируют создать детский анимационный развлекательно-образовательный парк на базе ростовского университета, сообщил ТАСС в пятницу директор киностудии Борис Машковцев.

«Не так давно такое предложение поступило от группы компаний "Южный регион". Представители бизнеса заинтересованы в развитии в Ростовской области анимационного производства, поэтому совместно нами был разработан проект, который будет сочетать в себе как образовательную линию, так и производство», — сказал он.

Машковцев пояснил, что на первом этапе рассматривается вариант приобретения франшизы "Союзмультклуба" — детской развлекательно-просветительской организации, созданной на базе киностудии. С помощью программ, разработанных клубом, дошкольники и школьники смогут осваивать азы профессии аниматора. Следующим шагом станет создание при ДГТУ образовательных курсов и инфраструктуры, которые позволят наладить производство. "Здесь студенты смогут одновременно с обучением уже начать практическую деятельность. Таким образом, впоследствии "Союзмультфильм" при наличии кадров необходимой квалификации сможет передавать работу над некоторыми проектами киностудии в ростовский технопарк", - уточнил директор киностудии.

По словам президента группы компаний "Южный регион" Георгия Кудинова, реализация этого проекта будет работать на имидж Ростовской области, а также позволит готовить кадры для цифровой экономики. "Те технологии и то оборудование, и те образовательные направления, которые предусмотрены при создании этого технопарка, они очень хорошо ложатся и на другие сферы деятельности и индустрию, это и 3D, и 2D-моделирование, это технологии, связанные с дополненной виртуальной реальностью, это и ряд других технологий, мобильные приложения", - пояснил он.

В технопарке можно будет приобрести как творческие, так и инженерные навыки, что позволит привлечь большое количество студентов, заключил он.