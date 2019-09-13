Палаточный лагерь откроется в Дагестане для участников фестиваля рыболовов

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный рыбалке и рыболовному туризму, откроется в Дагестане в конце сентября, для его участников в городе Кизилюрт на три дня разобьют палаточный лагерь и проведут соревнования по рыбной ловле и мастер-классы по приготовлению рыбных блюд, сообщили власти республики.

"В Дагестане пройдет III Фестиваль рыболовного туризма "Рыбалка в Дагестане". <…> Основные цели фестиваля: придание импульса развитию рыболовного туризма, привлечение внимания общественности к проблемам экологии, санитарного состояния водоемов и водных биоресурсов", - говорится в сообщении на сайте республиканского Министерства по туризму и народным художественным промыслам.

По данным пресс-службы, фестиваль начнется 28 сентября. Принять участие в нем смогут до 120 человек.

"По результатам рыболовных соревнований в нескольких номинациях победители и призеры будут награждены кубками, дипломами и ценными призами - брендовые палатки, кемпинговая мебель, рыболовное и туристское снаряжение", - добавили в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Минприроды Дагестана Айшат Ахмедова, фестиваль пройдет в четвертый раз, на территории рыбного предприятия "Янтарное" в городе Кизилюрт.

"[В фестивале] примут участие местные производители, цены будут ниже рыночных, рыба будет наших рыбоводческих предприятий, наших рыбаков, которые выплывают в море, это будет исключительно наша продукция. [Пройдет] конкурс на рыбную ловлю, будут мастер-классы от шеф-поваров по приготовлению каспийской рыбы", - добавила она.