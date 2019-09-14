Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" пришвартовалась в Певеке на Чукотке

ТАСС, 14 сентября. Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.

"ПАТЭС пришвартовалась к причалу на место постоянной дислокации. Состоялась церемония поднятия флага и встреча капитана на суше. Он доложил губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину, что путь в 2600 морских миль пройден успешно", - сообщил представитель пресс-службы.

Плавучая атомная теплоэлектростанция будет обеспечивать электричеством Певек и расположенные рядом населенные пункты и предприятия добывающей промышленности.

"Академик Ломоносов" - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения.

Плавучая атомная теплоэлектростанция разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам, оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. Такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка.