Дискуссии о горсреде пройдут на фестивале "Городские выходные" в Великом Новгороде

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Открытые общественные обсуждения проектов городской среды вошли в программу фестиваля "Городские выходные" в Великом Новгороде, сообщил ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Городской праздник 20-21 сентября станет частью четвертого форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде, напомнил он.

Создание механизма прямого участия граждан в формировании городской среды относится к задачам национального проекта "Жилье и городская среда".

"Открытые лектории с урбанистами и экспертами городской среды, общественные обсуждения - прекрасная возможность перенять опыт у профессионалов из других регионов и включиться в обсуждение идей по созданию комфортной городской среды", - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что фестиваль станет новым форматом массового семейного праздника для горожан. Кроме открытых дискуссий, концертов, гастрономической зоны, он будет включать бесплатные экскурсии по нетуристическим маршрутам города. Цель мероприятия - объединить жителей города, раскрыть потенциал городских пространств и помочь переосмыслить привычные для многих общественные площадки.

Форум о жилье и городской среде "Среда для жизни" проходит ежегодно в разных городах России. В предыдущие годы он проходил в Иннополисе, Саратове и Калининграде. Его проводит ДОМ.РФ при поддержке правительства РФ и Минстроя, программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Форум объединяет представителей экспертного сообщества, девелоперов и застройщиков, чиновников, архитекторов и проектировщиков для обмена опытом по формированию комфортной жилой среды.