На острове Ягры посадили 75 сосен в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне

АРХАНГЕЛЬСК, 14 сентября. /ТАСС/. 75 сосен посадили в субботу на острове Ягры в г. Северодвинске Архангельской области в рамках общенациональной кампании по восстановлению лесов "Сохраним лес". Как рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города, деревья посадили у мемориального комплекса "Скорбящая мать".

"75 - в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, - пояснили ТАСС в пресс-службе. - А сосны, потому что они типичны для острова Ягры".

Несмотря на очень плохую погоду - проливной дождь и сильный ветер - собралось много народу, волонтеры всем выдавали дождевики. В акции на Яграх принял участие известный российский актер Игорь Петренко, сказали ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области.

Массовые посадки деревьев прошли в субботу и в Архангельске. На проспектах и в парках были высажены сосны, пихты, яблони, рябина и сирень. В Северном Арктическом федеральном университете студенты посадили сосны и сирень у нового общежития и спортивного корпуса вуза. "В акции приняли участие около ста студентов, в основном те, которые живут в общежитии, - пояснила ТАСС помощник ректора САФУ Анна Менгазетдинова. - Это как российские ребята, так и студенты из Туркмении, Узбекистана, Финляндии, Индонезии, Замбии и других стран".

В Нарьян-Маре в акции по посадке деревьев принял участие губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Вместе с воспитанниками Центра содействия семейному устройству "Наш дом" он высадил около здания центра 30 рябин.

В сентябре в России стартовала кампания по восстановлению лесов "Сохраним лес". Стать ее участником может любой желающий, неравнодушный к проблеме сохранения лесных богатств России. В ходе кампании планируется высадить около 30 млн сеянцев и саженцев по всей стране.

О лесных пожарах

Лесные пожары в 2019 году начались в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле. По данным Рослесхоза, предварительно ущерб от лесных пожаров в финансовом плане составил 7 млрд рублей с начала 2019 года.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации, в двух из них введен режим ЧС, в 36 регионах установлен особый противопожарный режим. Окончательную оценку финансового и экологического ущерба, принесенного российским лесам пожарами этого года, проведут после 1 октября.