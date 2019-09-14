"Водоканал Санкт-Петербурга" исключил возможность отравления воды в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Возможность отравления питьевой воды на водозаборах Санкт-Петербурга исключена, никакой угрозы жителям нет, сообщили в субботу в госпредприятии "Водоканал Санкт-Петербурга".

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в пятницу в адрес организации, обслуживающей водопроводные станции города, поступило электронное письмо от неизвестного, угрожавшего "отравить воду". После проверки специалистов угроза, по данным источника, не подтвердилась.

"Система безопасности водоснабжения города полностью исключает возможность попадания опасных веществ в питьевую воду. Технологии очистки и обеззараживания воды, используемые петербургским Водоканалом, учитывают все возможные изменения качества воды в Неве и позволяют с ними справиться. Угрозы питьевому водоснабжению города нет", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

В сообщении отмечается, что в проверка качества воды осуществляется в несколько этапов, в том числе с помощью речных раков.

"При попадании в невскую воду токсичных веществ сердце у раков начинает биться чаще, и датчики моментально это фиксируют, подавая сигнал диспетчерам. Сейчас система биомониторинга работает в штатном режиме, сигналов об изменении самочувствия раков не поступало", - отметили в "Водоканале Санкт-Петербурга".

Предприятие также отмечает, что все водозаборы находятся на большой глубине, что дополнительно защищает их от внешнего вмешательства.