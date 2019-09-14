Самый большой в мире каравай испекли к 270-летию Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Ростов-на-Дону в субботу празднует свое 270-летие, в этот день в городе не только проводят концерты, мастер-классы и выставки, но и устанавливают мировые рекорды. Как передает корреспондент ТАСС, ко Дню города испекли самый большой в мире каравай весом более 1,2 тонны.

Согласно полученному сертификату Книги рекордов России, диаметр основания каравая составляет почти четыре метра, а высота - 1,65 м. После установления рекорда каравай смогли попробовать все желающие. По данным организаторов, чтобы приготовить каравай, пекари "Хлебзавода Юг Руси" использовали 750 кг муки высшего сорта, 18 кг дрожжей, 75 кг сахара, 24 литра молока, 24 кг маргарина, почти 1 кг ванилина и более тысячи яиц.

В честь Дня города в субботу в Ростове-на-Дону перекрыта центральная улица города - Большая Садовая. Как передает корреспондент ТАСС, открылись все торжественные мероприятия с молебна, который прошел в Покровском сквере города. В парках и скверах города проходят праздничные концерты, выступают детские творческие коллективы, организованы выставки мастер-классы.

Например, в одном из старейших парков города - парке имени Первого мая - открылась выставка "История парков имени Первого мая и имени Вити Черевичкина в семейных фотографиях". Как пояснили ТАСС организаторы выставки, представитель библиотеки им. В. М. Шукшина Наталья Ряшенцева и краевед Любовь Волошинова, возникла идея рассказать историю парка глазами живших рядом с ним жителей. "История парка связана с историей тех людей, которые жили вокруг, человеческая история - она очень интересна, и это желание - показать людям и привлечь тех, кто может еще помочь. Собрать тот набор фотографий из семейных альбомов, которые бы во многом дополняли официальную историю", - рассказала ТАСС Волошинова.

Кроме того, по данным пресс-службы Южного военного округа, в честь юбилея города в полдень над Доном пролетели современные истребители, бомбардировщики и вертолеты. А уже вечером на Театральной площади при поддержке крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники в России "Ростсельмаш" пройдет главное юбилейное мероприятие Ростова-на-Дону - гала-концерт с участием популярного музыканта Басты и лазерное шоу.

Датой основания города считается 1749 год, когда на реке Дон, близ устья реки Темерник, были заложены Темерницкая таможня и порт. В 1761 году вокруг них была построена крепость Ростовская, в 1796 г. она получила статус города и была переименована в Ростов-на-Дону.