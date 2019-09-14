На ярмарке в центре Перми сварили 160 литров борща

ПЕРМЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Шеф-повар Наталья приготовила в субботу 160 литров борща, кухню развернули прямо на площади в центре Перми, где проходила ярмарка "Большая пермская дегустация".

"Классический борщ с картофелем, капустой, свеклой, томатной пастой, луком, сваренный на свиной лопатке. Вот этот казан рассчитан на 80 л, мы два раза сварили по 80 - 160 получилось. Сначала хотели 100 л сварить, но продегустировать пришли довольно много гостей, поэтому решили сварить еще", - рассказала повар корреспонденту ТАСС.

По ее словам, главный секрет вкусного супа - это свежие качественные овощи, а чтобы борщ не терял цвет, свеклу добавляют в конце варки вместе со свекольным отваром, пассированным в томатной пасте, затем в ход идут чеснок и зелень. Традиционное блюдо сегодня готовили из овощей, выращенных в Пермском крае. Желающих попробовать борщ пришли сотни пермяков, люди выстраивались в длинную очередь, а те, кто уже съел, выкрикивали "Вкусно, спасибо!".

Ярмарка "Большая пермская дегустация" длилась два дня, помимо борща, здесь можно было продегустировать сыры из классического и козьего молока, колбасы, мед, сладости - все местного производства.