Огромный каравай, авиашоу и семейные фото. Как Ростов-на-Дону отметил юбилей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Ростов-на-Дону в субботу отметил День города - ему исполнилось 270 лет. В честь юбилея ростовчане испекли самый большой в мире каравай, провели джазовый фестиваль, огромное количество концертов и мастер-классов, напомнив всему миру, что Ростов-на-Дону - это многонациональный город с особенным и уникальным колоритом.

О начале праздничных гуляний, посвященных 270-летию Ростова-на-Дону, всех жителей и гостей города оповестил колокольный звон во всех городских храмах, а в Покровском сквере прошел молебен обо всех ростовчанах.

Телеграмму с поздравлением направил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам главы кабмина, Ростов-на-Дону - один из главных мегаполисов на юге России, где активными темпами ведется жилищное строительство, создается современная инфраструктура, реализуются инвестиционные проекты.

Подарки Ростову-на-Дону подготовили ведущие предприятия региона. Так, крупнейший в России производитель сельхозтехники организовал множество концертных площадок с аниматорами, аквагримерами и фотографами, а пекари "Хлебзавода Юг Руси" испекли самый большой в мире каравай весом более 1,2 тонны. Согласно полученному сертификату Книги рекордов России, диаметр основания каравая составляет почти четыре метра, а высота - 1,65 метра. После установления рекорда каравай смогли попробовать все желающие. Для того, чтобы испечь каравай потребовалось 750 кг муки высшего сорта, 18 кг дрожжей, 75 кг сахара, 24 литра молока, 24 кг маргарина, почти 1 кг ванилина и более тысячи яиц.

С праздником Ростов-на-Дону поздравляли не только крупнейшие предприятия и представители власти, но и футбольный клуб "Ростов", чья история неразрывно связана с городом. "На этих улицах наша команда зарождалась и шла к высотам. Каждый наш матч начинается с гимна южной столицы - песни "Ростов-город, Ростов-Дон", каждая победа команды - победа нашего родного города!" - подчеркнули в клубе.

Творческий, джазовый и многонациональный

Как передает корреспондент ТАСС, в честь Дня города в субботу в Ростове-на-Дону была перекрыта центральная улица города - Большая Садовая. В парках и скверах города прошли праздничные концерты, выступили детские творческие коллективы, казачий хор, организованы выставки и мастер-классы.

Так, на площадке перед зданием парка "Россия - моя история" впервые прошло театрализованное действие, посвященное празднованию царского Нового года и новолетия в Русской православной церкви, именуемого также Началом индикта.

По данным пресс-службы парка, в историческом здании учреждения прошел мастер-класс по программированию Minecraft, в рамках которого юные посетители в игровой форме познакомились с принципами написания программного кода и попробовали мыслить алгоритмами, а кукольный театр "Маленькая страна" устроил мастер-класс для детей по основам актерского мастерства. Кроме того, сотрудники парка провели несколько бесплатных тематических экскурсий.

На набережной прошел уже традиционный праздник "Ростов многонациональный". Как рассказали в администрации города, 12 национально-культурных объединений оформили тематические площадки, где представили предметы быта своих народов, творчество, а также национальные блюда. Кроме того, к 270-летию города в этом году приурочили и проведение XVI Международного джазового фестиваля "Ростовский Джаз приглашает". На ростовской сцене до воскресенья будут выступать не только участники из Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга, но и представители джазовой сцены Израиля, Германии, США, Нидерландов, Италии.

Оживить и сохранить историю

Как рассказали ТАСС гости праздничных мероприятий, за последние годы Ростов-на-Дону изменился к лучшему, он растет и развивается, хотя, говорят жители, еще есть над чем работать, например, внимательнее относиться к сохранению истории и памятников. Именно с этой целью в одном из старейших парков города - парке имени Первого мая - открылась выставка "История парков имени Первого мая и имени Вити Черевичкина в семейных фотографиях". Как пояснили ТАСС организаторы выставки, представитель библиотеки им. В. М. Шукшина Наталья Ряшенцева и краевед Любовь Волошинова, возникла идея рассказать историю парка глазами живших рядом с ним жителей, что позволит оживить и дополнить официальную историю, а также возродить парковые зоны.

Многие люди, приехав один раз в Ростов-на-Дону, остаются здесь жить, и все подчеркивают, что у Ростова есть свой уникальный и неповторимый характер. "Он какой-то особенный. Вроде бы на юге есть еще и Краснодар, и Сочи, есть относительно крупные города, но тем не менее Ростов, он как-то отличается. У него есть свой дух, свой колорит", - поделился с корреспондентом ТАСС Басир, который приехал в Ростов-на-Дону 11 лет назад.

Ростов-на-Дону всегда был военным городом и стратегическим пунктом, сегодня он носит почетное звание "Город воинской славы". В честь Дня города представители Южного военного округа (ЮВО) провели акцию "Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ - Твой выбор!" на набережной реки Дон, которую посетили более 26 тыс. человек. На набережной развернули полевую кухню, где все желающие могли попробовать солдатскую кашу с чаем.

Кроме того, над Доном пролетели современные истребители, бомбардировщики и вертолеты ЮВО, а кульминацией воздушной части праздника стало совершение прыжков группы парашютистов с флагами России, ЮВО и Ростовской области. "Было очень феерично, интересно. Так как я была еще с младшим братом, безумно понравилось. Сказал, что будет военным, будет так же летать", - рассказала ТАСС Валерия Блынская.

Вечером на Театральной площади при поддержке "Ростсельмаш" прошло главное юбилейное мероприятие Ростова-на-Дону - гала-концерт с участием популярного музыканта Басты и лазерное шоу.

Об истории города

Датой основания города считается 1749 год, когда на реке Дон, близ устья реки Темерник, были заложены Темерницкая таможня и порт. В 1761 году вокруг них была построена крепость Ростовская, в 1796 году она получила статус города и была переименована в Ростов-на-Дону.

Во время Великой Отечественной войны в Ростове-на-Дону Красная Армия перешла от обороны в наступление. Ростов в планах фашистского командования был стратегической целью, его называли "Воротами Кавказа". Именно здесь в ноябре 1941 года вермахт потерпел первое крупное поражение. В период оккупации города фашисты расстреляли и измучили десятки тысяч жителей, около 50 тысяч человек угнали в рабство. Центральные районы города были превращены в развалины, здания театров, институтов, школ и больниц взорваны и сожжены. Из 270 фабрик и заводов уцелело только шесть. Город буквально был восстановлен из руин.

На Миус-фронте погибло, пропало без вести и было ранено около 800 тыс. советских солдат.