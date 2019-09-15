В Хабаровском крае от воды освободились шесть сел

ТАСС, 15 сентября. Уровень воды в реке Амуре у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре продолжает падать, с пятницы по воскресенье список подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае уменьшился на шесть, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

По данным ведомства на пятницу, уровень реки в Комсомольске-на-Амуре составлял 821 см. Паводком были затронуты 99 населенных пунктов края, в 67 из них были подтоплены 637 частных жилых домов и приусадебные участки.

"У краевой столицы отмечается снижение уровня воды на реке Амуре, на 08:00 (01:00 мск) 15 сентября он был зафиксирован на отметке 547 см, у города Комсомольска-на-Амуре - 816 см. В результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений погоды на территории Хабаровского края в зоне паводка находятся 11 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 93 населенных пунктах. В 63 из них отмечается подтопление 659 частных жилых домов и более 1700 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

В местах с наиболее сложной обстановкой спасатели оказывают помощь населению, подвозят бутилированную воду, сооружают насыпные дамбы, обеспечивают работу лодочных переправ.

На территории Хабаровского края работают три пункта временного содержания. К ликвидации последствий паводка привлечены более 700 человек и 160 единиц различной техники.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается подъем воды в нижнем течении Амура, а также на реках Тунгуска и Амгунь.