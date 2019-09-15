Власти Ставрополья считают, что экспорт услуг может утроить иностранный турпоток

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Участие Ставропольского края в федеральном проекте по экспорту услуг может втрое повысить иностранный поток на курорты Кавказских Минеральных Вод за счет расширения инфраструктуры и реконструкции объектов. Такое мнение в воскресенье высказал ТАСС губернатор региона Владимир Владимиров.

"Будем бороться за эту программу, на курортах Кавказских Минеральных Вод уже есть 70 тыс. отдыхающих иностранных туристов в год, если эта цифра утроится, будет неплохо. Экспорт услуг, мне кажется, одно из основных направлений в плане экспорта", - сказал он.

Для развития курортного региона на Ставрополье необходимо привлекать дополнительное финансирование, уверен глава региона. "Поддержка федерации в рамках этого проекта поможет улучшить инфраструктуру, водообеспечение, водоотведение, энергоснабжение городов Кавказских Минеральных Вод, будет содействовать развитию наших территорий", - отметил Владимиров.

По данным краевого правительства, рост турпотока на курорты Ставрополья в январе-июле 2019 года составил 6,5%. Основу иностранного турпотока на Ставрополье в основном составляют граждане стран СНГ, есть также отдыхающие из Англии и США.