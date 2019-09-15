Атомный контейнеровоз "Севморпуть" завершил пробный рейс, прибыв в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть", вышедший пробным рейсом 29 августа из порта Петропавловска-Камчатского, пришвартовался в воскресенье к причалам портового комплекса "Петролеспорт" (входит в группу Global Ports) в Санкт-Петербурге. В дальнейшем контейнерная линия из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург по Северному морскому пути может стать регулярной, сообщает в воскресенье пресс-служба городского комитета по делам Арктики.

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"15 сентября пришвартовался к причалам Петролеспорта в Санкт-Петербурге атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть", вышедший 29 августа из порта Петропавловска-Камчатского", - отмечается в сообщении.

Судно завершило первый этап пилотного проекта по перевозке контейнеров из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург по Северному морскому пути. Основой грузопотока контейнерной линии в европейскую часть России станет рыбопродукция с Дальнего Востока. Для обратной загрузки планируется использовать российские товары и грузы, необходимые для реализации арктических проектов, отмечает пресс-служба.

По итогам пробных сезонных рейсов в 2019 году участники проекта (Дирекция Северного морского пути Госкорпорации "Росатом" и ФГУП "Атомфлот") рассмотрят вопрос о создании регулярной действующей каботажной контейнерной линии в летне-осеннюю навигацию между Дальним Востоком и Северо-Западом Российской Федерации.

Атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой - построено на Керченском судостроительном заводе "Залив" имени Б.Е. Бутомы в 1982-1988 годах.