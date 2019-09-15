Рекордный по весу пирог с ягодами испекли в Нарьян-Маре к 90-летию региона

ТАСС, 15 сентября. Самый большой в стране пирог с северными ягодами испекли в Нарьян-Маре в воскресенье в честь 90-летнего юбилея Ненецкого автономного округа (НАО). Как рассказала ТАСС руководитель центра развития бизнеса НАО Ирина Тихомирова, вес пирога составил 208 кг 700 г.
"Рекорд зафиксирован, вес пирога составил 208 кг 700 г. Для начинки были использованы брусника и морошка", - сказала Тихомирова.
Размер пирога - два на девять метров. Его готовили пекари трех организаций, затем на площади фрагменты объединили и украсили. После того как результат зарегистрировали представители Книги рекордов России, пирог смогли попробовать все желающие.
Гастрофестиваль "Тундра"
В Нарьян-Маре с воскресенья проходит первый гастрономический фестиваль "Тундра", в ходе которого жители и гости города могут попробовать блюда северной кухни, а также других регионов. Совместно с жителями НАО на фестивале создается гастрономическая карта округа - это стенд с картой, на который можно вносить местные рецепты.
В рамках гастрофорума проходит гастрономический фестиваль для животных. "Это специальная площадка, куда жители могут прийти со своими питомцами: собачками, кошками. Здесь они получат бесплатную консультацию ветеринара, а также организована дегустация лакомств для животных - продукции из северного оленя", - пояснила собеседница агентства.
Карта округа и подарки к юбилею
В Ненецком краеведческом музее впервые создана интерактивная карта округа. На ней отмечены места в НАО, которые можно увидеть на панорамных видео. "Это такой интерактивный путеводитель по НАО, - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации региона. - У нас очень много труднодоступных территорий, куда практически не попасть, поэтому каталог видео будет пополняться после экспедиций в такие места".
В рамках реализации социальной политики инвесторов Харьягинского СРП (Харьягинского нефтяного месторождения, разрабатываемого на условиях соглашения о разделе продукции) для проекта регионального технопарка "Кванториум" было передано оборудование для занятий по робототехнике. Недропользователи приобрели для будущего технопарка систему виртуальной реальности, конструкторы квадрокоптера, панорамную камеру и другое оборудование. Обучение робототехнике при поддержке недропользователей в Ненецком округе осуществляется с 2017 года. Занятия посещают школьники в возрасте от 7 до 14 лет.
Также в Нарьян-Маре на территории спортивной школы олимпийского резерва "Труд" открыли шайбодром - хоккейный тренировочный комплекс. Он включает синтетическое ледовое покрытие, хоккейные ворота с сеткой и отбойниками, защитные сетки для бросковой зоны, каркас-манекен вратаря, имитаторы защитника, возвратные устройства для шайб и другое оборудование.
О Ненецком АО
Ненецкий национальный округ образован 15 июля 1929 года и стал первым национальным округом на Крайнем Севере России.
Первый заполярный город в низовьях реки Печоры на территории современного Ненецкого округа - Пустозерск появился здесь в 1499 году. В XV-XVII веках он был крупным торговым, культурным и религиозным центром Печорского края, в 1620 году царским указом был запрещен проезд иностранцев за Урал в Мангазею. Пустозерск стал со временем приходить в запустение, в 1924 году потерял статус города и окончательно утратил административные функции. Последние жители покинули его в 1962 году, уже после образования Ненецкого национального округа, в состав которого и входило поселение.
В 1903 году в низовьях Печоры появилось первое крупное промышленное предприятие - лесопильный завод "Стелла Поларе" (с 1918 года - Лесозавод №51), почти 100 лет поставлявший экспортные пиломатериалы в страны Европы.
Создание в 1929 году Ненецкого национального округа стало толчком для развития традиционных отраслей хозяйствования - оленеводства, рыбодобычи, а также для появления новых отраслей экономики. В 1930-е годы были построены консервные заводы в Шойне и Индиге, а также Печорский рыбокомбинат.
Важными достижениями в 1920-1930-х годах стали создание ненецкой письменности, открытие новых школ и учебных заведений. В 1966 году в НАО получена первая нефть.
Население НАО - около 44 тыс. человек, округ обладает большими запасами нефти и газа.