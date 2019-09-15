Рекордный по весу пирог с ягодами испекли в Нарьян-Маре к 90-летию региона

ТАСС, 15 сентября. Самый большой в стране пирог с северными ягодами испекли в Нарьян-Маре в воскресенье в честь 90-летнего юбилея Ненецкого автономного округа (НАО). Как рассказала ТАСС руководитель центра развития бизнеса НАО Ирина Тихомирова, вес пирога составил 208 кг 700 г.

Бубны из оленьих шкур, малицы и шерстяные нюки. Что выпускают под брендом "Сделано в НАО"

"Рекорд зафиксирован, вес пирога составил 208 кг 700 г. Для начинки были использованы брусника и морошка", - сказала Тихомирова.

Размер пирога - два на девять метров. Его готовили пекари трех организаций, затем на площади фрагменты объединили и украсили. После того как результат зарегистрировали представители Книги рекордов России, пирог смогли попробовать все желающие.

Гастрофестиваль "Тундра"

В Нарьян-Маре с воскресенья проходит первый гастрономический фестиваль "Тундра", в ходе которого жители и гости города могут попробовать блюда северной кухни, а также других регионов. Совместно с жителями НАО на фестивале создается гастрономическая карта округа - это стенд с картой, на который можно вносить местные рецепты.

В рамках гастрофорума проходит гастрономический фестиваль для животных. "Это специальная площадка, куда жители могут прийти со своими питомцами: собачками, кошками. Здесь они получат бесплатную консультацию ветеринара, а также организована дегустация лакомств для животных - продукции из северного оленя", - пояснила собеседница агентства.

Карта округа и подарки к юбилею

В Ненецком краеведческом музее впервые создана интерактивная карта округа. На ней отмечены места в НАО, которые можно увидеть на панорамных видео. "Это такой интерактивный путеводитель по НАО, - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации региона. - У нас очень много труднодоступных территорий, куда практически не попасть, поэтому каталог видео будет пополняться после экспедиций в такие места".

В рамках реализации социальной политики инвесторов Харьягинского СРП (Харьягинского нефтяного месторождения, разрабатываемого на условиях соглашения о разделе продукции) для проекта регионального технопарка "Кванториум" было передано оборудование для занятий по робототехнике. Недропользователи приобрели для будущего технопарка систему виртуальной реальности, конструкторы квадрокоптера, панорамную камеру и другое оборудование. Обучение робототехнике при поддержке недропользователей в Ненецком округе осуществляется с 2017 года. Занятия посещают школьники в возрасте от 7 до 14 лет.

Также в Нарьян-Маре на территории спортивной школы олимпийского резерва "Труд" открыли шайбодром - хоккейный тренировочный комплекс. Он включает синтетическое ледовое покрытие, хоккейные ворота с сеткой и отбойниками, защитные сетки для бросковой зоны, каркас-манекен вратаря, имитаторы защитника, возвратные устройства для шайб и другое оборудование.

О Ненецком АО

Ненецкий национальный округ образован 15 июля 1929 года и стал первым национальным округом на Крайнем Севере России.

Первый заполярный город в низовьях реки Печоры на территории современного Ненецкого округа - Пустозерск появился здесь в 1499 году. В XV-XVII веках он был крупным торговым, культурным и религиозным центром Печорского края, в 1620 году царским указом был запрещен проезд иностранцев за Урал в Мангазею. Пустозерск стал со временем приходить в запустение, в 1924 году потерял статус города и окончательно утратил административные функции. Последние жители покинули его в 1962 году, уже после образования Ненецкого национального округа, в состав которого и входило поселение.

В 1903 году в низовьях Печоры появилось первое крупное промышленное предприятие - лесопильный завод "Стелла Поларе" (с 1918 года - Лесозавод №51), почти 100 лет поставлявший экспортные пиломатериалы в страны Европы.

Создание в 1929 году Ненецкого национального округа стало толчком для развития традиционных отраслей хозяйствования - оленеводства, рыбодобычи, а также для появления новых отраслей экономики. В 1930-е годы были построены консервные заводы в Шойне и Индиге, а также Печорский рыбокомбинат.

Важными достижениями в 1920-1930-х годах стали создание ненецкой письменности, открытие новых школ и учебных заведений. В 1966 году в НАО получена первая нефть.

Население НАО - около 44 тыс. человек, округ обладает большими запасами нефти и газа.