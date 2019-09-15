Реконструкторы с Украины, из Белоруссии и Болгарии "освобождали Севастополь" на фестивале

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Реконструкторы из Белоруссии, Болгарии и с Украины вместе с россиянами поучаствовали в самой масштабной на Крымском полуострове реконструкции военного сражения. В воскресенье в рамках Крымского военно-исторического фестиваля 300 человек восстановили эпизод освобождения Севастополя в 1944 году, сообщил корр. ТАСС.

"В этом году фестиваль длится девять дней, на него приехало около 1 тыс. реконструкторов, 20 из них - иностранцы, - рассказала ТАСС PR-директор фестиваля Анастасия Бобровских. - Например, в реконструкции боя за освобождение Севастополя участвовали не только россияне, но и реконструкторы с Украины, из Белоруссии и Болгарии. Около 300 человек. Она самая масштабная в Крыму и Севастополе".

На плац-театре - большом поле, где заранее вырыли окопы и выставили машины и орудия - реконструкторы показали эпизод боя по подобию тех, которые проходили при освобождении Крыма в 1944 году. Сначала к позициям гитлеровских войск выдвинулся небольшой отряд пехоты для разведки огневых позиций. Два самолета, низко пролетев над полем, сбросили "бомбы" на фашистские позиции. Создать нужный эффект помогла пиротехника, а в рядах зрителей разносились возгласы "Ура!" и "Наши победят!".

После этого красноармейцы выкатили пушки и открыли огонь, бойцы пошли в атаку. Когда нужно было поднять дух солдатам и нанести решающий удар, на поле вынесли красное полковое знамя.

Федюхины высоты - место, где во время Великой Отечественной войны велись бои. "Помню, как в первый год фестиваля в 2014 году мне принесли полную горсть гильз, пуговиц, патронов и других мелочей времен Крымской войны и Великой Отечественной войны. Эти находки вызывали детский восторг", - рассказала Бобровских.

Рядовой Надежда

Женщина с бирюзовыми волосами в мужской форме красноармейца - Надежда Николова из Болгарии. Она рассказывает, что участие в реконструкции боевых действий вполне в ее характере. Среди хобби Надежды также охота и управление самолетом.

"Севастополь - земля героев, здесь было много войн и пролито много крови. Я рада, что удалось поучаствовать в фестивале. Такой масштабной реконструкции я раньше не видела, никогда не видела, чтобы задействовали авиацию. Ощущения непередаваемые, это надо прочувствовать", - поделилась впечатлениями реконструктор.

Реконструкторы говорят, что женщины в сценах, посвященных Великой Отечественной войне, обычно связистки, медсестры или снайперы, а случай Надежды - большая редкость. Однако, добавляют они, в реконструкции все не те, кем кажутся. Например, "майор медицинской службы" Александр Поволоцкий в обычной жизни - программист.

"Уже десять лет я занимаюсь историей военной медицины. Началось все со статьи в интернете. А сейчас могу полтора часа говорить на любую тему от хирурга Пирогова (врач, внедривший множество новых приемов во время работы с ранеными на Крымской войне 1853-1856 годов) до конца Второй мировой войны", - рассказывает Поволоцкий, сидя на армейском ящике с коллекцией раритетных медицинских принадлежностей.

Генуэзская усадьба

Одна из площадок - усадьба Loco Cimbalo, построенная по образцу тех, где в XV веке жили выходцы из Генуи (область на севере современной Италии). Этот период отыгрывают каждый год. В парке "Федюхины высоты" уже создан целый комплекс зданий: дом и хозяйственные постройки.

"На площадке работают мастерские, готовят еду. В этом году здесь даже собрали первый урожай персиков", - пояснила PR-директор фестиваля Бобровских.

Большой популярностью пользуется кузница под навесом во дворе усадьбы. Один мужчина вручную раздувает меха, двое других бьют молотами по наковальням. Большинство собравшихся около кузницы - родители с детьми, причем многие мальчишки приходят сюда не первый год. Один из них, выбегая из-под навеса, громко кричит: "Мама, когда я вырасту, у меня будет своя кузница".

Взрослые с большим удовольствием смотрят за более спокойным ремеслом - плетением корзин. Рядом угол кожевенника, а чуть в стороне девушки работают с пряжей. Для желающих во дворе усадьбы проходит лекция о том, как генуэзцы жили в этих краях в Средние века.

Площадка Османской империи

Кроме базовых площадок, связанных с историей Севастополя и Крыма, через конкурс были отобраны четыре, которые посвящены мировой истории: золотой лихорадке в США, Османской империи, Петру I и холодной войне.

"Наша площадка посвящена Османской империи XVI-XVII веков. Как раз в это время Крым был под турками. Созданы две локации: базар, где варят кофе, готовят традиционную восточную сладость щербет и торгуют тканями и специями, а также лагерь воинов-янычар. Торговцы привозили свои товары, а янычары брали "дань кровью" - забирали и обучали мальчиков 8-16 лет", - рассказала ТАСС координатор площадки Анастасия Сбытова.

В лагере янычар мальчишки и девчонки с удовольствием выполняют упражнения с клинками и копьями, а на базаре гости пробуют варить щербет и играть на барабанах. Агентство исторических проектов "Ратоборцы" впервые представило площадку в этом году в Москве.

"Мы нашли только один клуб, который занимается реконструкцией Османской империи этого периода, в Турции. Несколько раз летали к ним, вместе ездили по музеям, ходили по базарам, выбирая ткани и предметы", - отметила собеседница агентства.

Из Стамбула привезены кувшины, предметы для кофе, кувшинчики под розовое масло, ковры и многое другое.

Фестиваль в городе

Всего в этом году, по оценкам организаторов, фестиваль посетили около 150 тыс. человек. Точно подсчитать число гостей невозможно. Впервые площадки работали прямо в центре города, а зрителей было так много, что во время прогулки дам и кавалеров начала ХХ века по Графской пристани актеры не были видны в толпе.

Всего работало восемь городских площадок. В построенном после войны кинотеатре "Победа" собиралась публика 1950-х годов, а в Артбухте прошел вечер для молодежи 1970-1980-х годов. В парке Анны Ахматовой рядом с руинами древнего Херсонеса прошли гладиаторские бои, в которых участвовали реконструкторы из России и Румынии.

"Это был эксперимент, мы оживляли события и места прошлого, этот формат приняли очень хорошо. В следующем году есть планы развивать городские локации", - добавила Бобровских.