Поврежденную в 1942 году панораму Первой обороны Севастополя отреставрируют до конца года

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Полотно панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", изображающее бой за Малахов курган, которое пострадало при пожаре во время Великой Отечественной войны, планируется отреставрировать до конца текущего года, сообщил ТАСС директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

"К 30 декабря оно будет полностью отреставрировано", - сказал Мусиенко, уточнив, что работы ведут специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации.

Он добавил, что для этой панорамы в Севастополе нужно построить отдельное здание.

По данным пресс-службы музея, панорама была создана к 50-летию Первой обороны Севастополя. Автором живописного полотна стал Франц Рубо, которого принято считать основоположником отечественной школы батальной и панорамной живописи. В основе сюжета день отражения защитниками города штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 года.

В годы Великой Отечественной войны, пока Севастополь был в осаде гитлеровских войск, экспозиция продолжала работать. Но 25 июня 1942 года во время налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела здание панорамы загорелось. Для спасения полотна его пришлось разрезать на части, но все равно сохранить удалось лишь две трети картины - 86 фрагментов. На лидере эсминцев "Ташкент" их вывезли в Новороссийск, а потом переправили в Москву.

Полотно, которое сейчас выставляется в здании панорамы на Историческом бульваре Севастополя, - работа коллектива советских художников. Они создали картину на основе спасенных фрагментов оригинального полотна, к 100-летию Первой обороны Севастополя живописное полотно, предметный план и само здание панорамы были воссозданы.

Первая оборона Севастополя

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.