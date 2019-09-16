Во Владикавказе открылась экспозиция закрытого осетинского театра "Арвайдан"

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 сентября. /ТАСС/. Экспозиция закрытого в 2005 году национального осетинского театра "Арвайдан" открылась на базе городского музея Театрального искусства, сообщила в понедельник ТАСС заместитель директора музея Театрального искусства Владикавказа Валерия Еналдиева.

"Мы открыли новую, уникальную экспозицию, посвященную национальному театру Арвайдан, который прекратил свое существование в 2005 году", - сказала она.

Экспозиция представлена более чем 20 уникальными костюмами, которые использовались в выступлениях театра и имеют привязку к осетинской культуре. Кроме того, выставлены эскизы костюмов, афиши и билеты, записи спектаклей и фото выступлений и репетиций. Экспонаты были переданы музей в текущем году, после чего они были приведены в надлежащий вид и выставлены в отдельный зал.

"В этом театре, в этих костюмах вся наша история. Спектакли отличались своей потрясающей пластикой и были общепризнаны. Мы очень рады, что удалось достать эти костюмы, потому что, если ими не заниматься, они быстро приходят в негодность и память могла быть утеряна", - отметила Еналдиева.

Государственный музыкальный обрядовый театр "Арвайдан" существовал с 1999 год по 2005 год. За это время, под руководством Виолы Ходовой было поставлено два спектакля: "Арвайдан" (в переводе с осетинского - "Небесное зеркало") и "Золото нартов". Первый получил "Золотую маску" за костюмы и декорации и имел большой успех в Северной Осетии, был представлен на Эдинбургском фестивале. Кроме того, театр был награжден государственной премией в 2003 году.