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На Камчатском празднике "Алхалалалай" установили танцевальный рекорд

Победителям танцевального марафона вручили 200 тыс. рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Участники ительменского обрядового праздника "Алхалалалай", который ежегодно проводится в сентябре в Камчатском крае, установили рекорд. Они протанцевали 17 часов и 5 минут. Итоги праздника подвели в понедельник. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

"На ительменском обрядовом празднике "Алхалалалай" на Камчатке вновь установлен рекорд. Участники открытого чемпионата России по танцам коренных малочисленных народов Севера протанцевали 17 часов и 5 минут, что на четыре минуты больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

В танцевальном марафоне, который продолжался с вечера субботы до воскресенья, приняли участие 40 человек. До финала дошли 10 человек.

"Оценивались не только выносливость, но и исполнительское мастерство. Победителями марафона и обладателями главного приза стали Андрей Катавынин из Карагинского района и Дарина Етанге - представительница Вилючинска. Паре вручен приз губернатора Камчатского края - 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Традиционный праздник "Алхалалалай" отметили на Камчатке в 31-й раз. Кроме танцев коренных малочисленных народов его участники проводят древние обряды и различные конкурсы. Праздник знаменует завершение промысла лосося, который являются традиционной пищей для коренных народов Камчатки, скорое начало зимы. "Алхалалалай" включен в список официальных праздников Камчатского края и входит в электронный каталог объектов нематериального культурного наследия народов России.

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