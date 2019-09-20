"Не развлекаться, а менять жизнь". Как в Рязани создали особенное beauty-сообщество

Рязанская ведущая свадеб Софья Шаева давно поняла, что хочет поменять отношение общества к людям с ограничениями по здоровью. Со временем ей стало ясно и то, как именно она это сделает. Так появился проект "Час преображения", который показывает, насколько красивыми могут быть дети и взрослые, которых считают "не такими, как все"

13 лет назад у Сони родилась сестра. Виталине поставили диагноз "сенсомоторная алалия" — из-за поражения коры головного мозга девочка с трудом говорит и ориентируется в пространстве. На детских площадках мамы иногда с опаской смотрят на подростка, искренне радующегося катанию на горке, и просят детей отойти подальше. А еще Вита похожа на фотомодель, и именно это навело Соню на мысль — создать проект, который поможет рассказать миру об особенной красоте особенных детей. Любимые дети В одном из салонов красоты в центре Рязани сегодня "Час преображения". Визажист Татьяна и парикмахер Олеся создают образы для двух девочек в нарядных платьях. Одна из них, опустив глаза, делает вид, что ей тут очень не нравится. Это 15-летняя Оля, на самом деле она давно мечтала попасть в салон красоты, а сейчас просто дает о себе знать переходный возраст.

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Рядом в бирюзовом платье болтает ногами 12-летняя Юля — она, наоборот, не скрывает радости, что вот-вот станет похожа на сказочную принцессу. Девочки вместе занимаются танцами и вообще очень похожи. И диагноз у них общий — синдром Дауна. Впрочем, медицинские тонкости перестают интересовать, когда видишь, что в первую очередь это любимые дочери. Такие же, как Виталина. Виталина Большинство фотографий в Instagram рязанской свадебной ведущей Софьи Шаевой можно разделить на четыре категории — сама Софья в роскошных образах, Соня с молодоженами, Соня с мужем и ребенком и Виталина — голубоглазая блондинка с загадочной улыбкой. "Болезнь у Виты не проявляется по внешним признакам, но при этом есть умственная отсталость. Многие, с кем мы общаемся у нее в школе, как-то стесняются того, что ребенок отличается от других, и мои родители не особо любили это показывать", — рассказывает Софья Шаева. И тогда она задумалась о том, как же помочь людям, оказавшимся в такой же ситуации, принять ее, перестать стесняться своих детей. А еще ей очень хотелось, чтобы окружающие относились к особенным детям открыто и по-доброму.

Описание Виталина, блондинка с голубыми глазами и загадочной улыбкой, очень похожа на модель © Личный архив Софьи Шаевой

Впервые "Час преображения" около четырех лет назад прошел в коррекционной школе, где учится Виталина. В интернете Софья разместила пост о том, что ищет парикмахеров, готовых помочь в организации праздника для девочек в честь 8 Марта. На просьбу откликнулись три стилиста. Пока они делали красивые прически классу, Соня развлекала детей. Стилисты рассказали детям о правилах гигиены и подарили наборы детской косметики. Завершилось все фотосессией.

"Виталина раньше не любила расчесываться, заставлять приходилось. После встречи с парикмахерами увидела себя красивой, и теперь ей это нравится, показывает фотографию, как она была с прической", — говорит Софья. О необычном опыте быстро узнали в благотворительных фондах и организациях Рязанской области. Соню и ее единомышленников, которые спонтанно собирались в интернете, стали приглашать в детские дома и интернаты. "В детских домах девочкам порой просто не хватает старшей подруги, которая бы рассказала им совсем простые вещи: что не надо дожидаться банного дня по воскресеньям, чтобы сходить в душ, что надо мыть голову, чистить зубы, чтобы быть здоровой и красивой. Мы взяли на себя эту функцию", — рассказывает Соня. Оля и Юля Постепенно у проекта стала формироваться постоянная команда. Мастера салона Kote участвуют в нем в третий раз. Сегодня, чтобы принять девочек, здесь на час отменили прием клиентов. "Мой первый опыт работы был со взрослыми женщинами с умственной отсталостью. Было немного не по себе — у них есть свое видение того, как они хотят выглядеть, но понять их бывает сложно. А еще приходится работать очень быстро, полчаса им трудно высидеть в кресле", — делится впечатлениями хозяйка салона, парикмахер Олеся Сметанина.

Описание Юля очень любит преображаться и активно подсказывает стилисту, какие штрихи нужно усилить © Анна Устинова/ТАСС

Бойкая Юля в бирюзовом облаке-платье контролирует работу стилиста — кудрей ей нужно побольше, и про объем не забыть. Поболеть за девочку в ответственный день пришла вся семья, им не привыкать, Юля — и спортсменка, и артистка, а не просто красавица. "Юля только что приехала из Казани, где участвовала в соревнованиях по плаванию, заняла призовые места, три медали привезла. Папа на соревнованиях так шумел, все думали, это тренер", — хвалится успехами дочери мама Ольга Мишина, пока папа пытается скрыть подступившие слезы. В салон красоты сегодня они тоже приехали за своего рода победой. Обычно дочь не любит причесываться и стричься, а узнав о том, что сегодня у нее фотосессия, смело отдалась в руки парикмахеру. "Это новое достижение для нас", — признается мама девочки. После того как ее накрасили, хрупкая Оля Филатова стала чуть веселее: а как тут не радоваться, когда на тебе новое платье с пайетками.

Описание Оля очень обрадовалась приглашению в салон, но во время "Часа преображения" поначалу сдерживала эмоции © Анна Устинова/ТАСС

"Оля очень любит краситься, даже в школу ногти красит. Она очень обрадовалась, когда нас пригласили в салон, это первый такой опыт", — спокойно рассказывает ее мама Татьяна Филатова. Тем временем Юля попросила подвести ей глаза зелеными тенями, в тон платью. "Вызывает много эмоций то, что ты не берешь за это деньги, а можешь сделать праздник людям, подарить что-то и получаешь эмоциональную отдачу. Это дает ощущение того, что ты можешь внести какую-то частичку себя, но она будет чем-то большим для человека", — признается визажист Татьяна Горбась. Чтобы покрасить девочек, она вышла на работу в выходной день. Модели с синдромом Эпилепсия, аутизм, умственная отсталость — с этого года "Час преображения" работает не только с детьми и подростками, но и со взрослыми женщинами.

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"Ко мне обратились из областного отделения Красного Креста, потому что для детей много всего проводится, а про взрослых вообще все забывают, и это проблема нерешаемая. Даже сейчас с девочками разговаривала, они девятый класс сейчас закончат, а потом куда? Вопрос", — разводит руками Соня. В будущем она готова работать над созданием beauty-сообщества с участием моделей с различными синдромами. Потому что во взрослой жизни разнообразия у этих людей довольно мало. "Нет никаких колледжей, университетов для них. Они девятый класс закончили, и социальное общение на этом прекращается. Поэтому и хочется создавать организации, где дети и взрослые друг с другом общаются, вместе смотрят кино, чтобы у них было свое сообщество. Я это вижу так, чтобы потом для девочек создавать проекты, фотосессии. Может быть, государство посмотрит на это с другой стороны, и будут создаваться салоны красоты. Девочки хорошо позируют на камеру, может быть, модельные агентства будут обращаться к этому. Мне хочется, чтобы это было связано с красотой", — говорит Софья.

Описание Виталина с мамой и сестрой во время фотосессии © Личный архив Софьи Шаевой

Софья считает "Час преображения" совсем не развлекательной акцией. Ее работа меняет жизнь особенных людей. В 2016 году на конкурсе социальных проектов "Моя страна — моя Россия" ее инициатива получила спецприз, на деньги гранта для девочек из интерната купили косметички. Проект также поддержала платформа "Россия — страна возможностей". "Одна из участниц нашего проекта — 13-летняя Инга Шеремет, у нее ДЦП. После фотосессии ее пригласили участвовать в конкурсе красоты для обычных детей и женщин, и она там получила корону, там оценили ее вокальные способности и пригласили на передачу на федеральный канал, сейчас она выступает на многих концертах, при этом передвигается на коляске", — рассказывает Софья.

Сегодня "Час преображения" уже перерос масштабы внутрирегионального движения. По примеру Сони такую же работу с особенными детьми и взрослыми начали проводить в Воронеже и Нижнем Новгороде. Софья считает свою работу несложной и очень ответственной. Были бы время и энергия. "У нас сейчас вложений особых нет. Мои партнеры — парикмахерская, они тратят свое время, но не берут деньги, потому что у них тоже есть своя мотивация — делать добро людям. Я раньше боялась, что мне не будут помогать, предстоят большие вложения, но в реальности получилось наоборот. Даже фотограф сегодня пришла, я ее впервые увидела", — признается Софья. Будущее проекта Фотограф Мария Иванова не просто пришла, а привела с собой дочь и внука и попросила приглашать ее в дальнейшем. Фотосессия — обязательная часть каждой акции. Сделав пару снимков в платье, Оля бежит переодеваться в джинсы. "Вообще-то она всегда красивая", — вдруг совершенно по-взрослому говорит младший брат Оли, 14-летний Олег. И Оля наконец-то улыбается, мама обнимает дочь. Довольные девочки с родными уходят домой.