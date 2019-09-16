Лидеров студенчества Ставрополья научили организации в самоуправлении и волонтерстве

ПЯТИГОРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Студентов профессиональных образовательных организаций Ставрополья в краевом лагере "Лидер ПРО - 2019" научили организовывать добровольческие акции и продвигать их в социальных сетях, а такж помогли освоить основы волонтерской деятельности. Об этом сообщили в понедельник в информационно-аналитическом отделе регионального "Центра молодежных проектов".

Краевой лагерь актива профессиональных образовательных организаций "Лидер ПРО - 2019", в котором участвовало 150 лидеров студенчества региона, завершил свою работу накануне в Ставрополе, он прошел на территории санаторно-оздоровительного центра "Лесная поляна".

"Это были студенты профессиональных образовательных организаций, для них была организована образовательная программа по нескольким направлениям. Рассказывали о функционировании студенческих медиацентров, о том, как освещать мероприятия в социальных сетях, обеспечивать информационную поддержку деятельности профессиональных образовательных организаций, как структурировать, составлять контент-план. Добровольчество: основы волонтерской деятельности, как проводить социальные акции, основы социального проектирования изучали ребята. Для сотрудников еще одно направление было: как развивать студенческое самоуправление в профессиональных образовательных организациях, как мотивировать ребят в студенческий актив и социальное проектирование", - рассказали ТАСС в информотделе.

Образовательная программа, уточнили в центре, строилась по четырем направлениям: студенческое самоуправление, студенческие медиа, добровольческая деятельность и секция по работе с сотрудниками, курирующими воспитательную работу в профессиональных образовательных организациях. Студенческие лидеры могли выбрать для себя наиболее близкую тему и участвовать в мастер-классах по ней, пояснили в информотделе.

Участники лагеря, которые проявили свои лидерские качества в большей степени, получили звание "Лидер", а 40 активистам вручили значки с золотыми березовыми листками и приняли в ряды российского союза молодежи, добавили организаторы.