Решение проблемы второй смены в орловских школах потребует 7 млрд рублей

ОРЕЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Переход на односменный режим обучения в школах Орловской области потребует порядка 7 млрд рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила руководитель департамента образования региона Татьяна Крымова.

"Если исходить из потребности, нам нужно порядка 7 млрд рублей на то, чтобы уйти вообще от второй смены. Задачи перед правительством стоят очень серьезные. Для того, чтобы в максимально сжатые сроки ликвидировать вторые смены в школах, [нужно строить] по две школы в год. Средства будут выделяться по нацпроекту "Образование", - сказала она.

В Орловской области во вторую смену обучаются более 10,7 тыс. детей, это около 14% от общего количества учеников. Больше всего школ работают в две смены в Орле, Орловском районе, Ливнах. Крымова отметила, что за три прошедших года в регионе не появилось ни одного нового образовательного учреждения.

В 2021 году планируется начать возведение здания для начальной и средней школы в Орле на 1,2 тыс. мест. Ведется разработка проектно-сметной документации, после чего власти совместно с жителями города выберут место расположения. Далее появятся образовательные учреждения в Орловском районе и Ливнах. Власти Орловской области рассчитывают, что строительство школ будет вестись преимущественно на федеральные средства, при условии 1% софинансирования из регионального бюджета.

По данным пресс-службы правительства Орловской области, в бюджете 2019 года всего на общее образование региона предусмотрено 5,9 млрд рублей. В эту статью расходов входят зарплаты педагогов, содержание и ремонт действующих школ, реализация образовательных программ. По прогнозам, в 2020 году на это будет предусмотрено не более 2,5 млрд рублей, в 2021-м - 2,3 млрд рублей.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.