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Северный Кавказ

В Северной Осетии планируется использовать горные территории для развития садоводства

Вячеслав Битаров поручил найти земельный участок в Даргавском ущелье для первой посадки плодовых деревьев

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 сентября. /ТАСС/. Горные территории в Северной Осетии могут начать использовать для выращивания традиционных культур с целью развития садоводства в республике, сообщается в понедельник на официальном портале Северной Осетии.

"При нашем малоземелье нужно максимально использовать горные территории. Когда для садоводства используются пахотные земли, то сокращается площадь для выращивания традиционных культур. Важно в горной местности детально определить места для развития садоводства, и на этих полях с использованием техники проводить необходимые агротехнические работы", - приводит пресс-служба слова главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

По данным пресс-службы, глава республики поручил найти земельный участок в Даргавском ущелье для первой посадки плодовых деревьев.

"Кроме того, Битаров высказался за увеличение субсидий, направляемых на развитие садоводства, нынешний показатель - 210-220 тыс. рублей на один гектар закладываемого сада - является недостаточным", - добавили в пресс-службе.

Заниматься садоводством в горной местности Северной Осетии можно на территории 25 населенных пунктов, расположенных на высоте до 1500 метров.

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РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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