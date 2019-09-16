Курские власти изменят структуру территориального деления области

КУРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Курской области изучат опыт других регионов по административно-территориальному делению с тем, чтобы укрупнить муниципальные образования и сократить расходы на содержание аппарата. Об этом в понедельник после церемонии вступления в должность сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Считаю, что системе управления региона нужна перезагрузка, требует пересмотра административно-территориальное деление области, нужно провести укрупнение муниципальных образований. В условиях рачительного использования бюджетных средств мы не можем позволить себе значительную часть бюджета направлять на содержание самого аппарата. Изучим российский опыт по созданию городских округов", - сказал Старовойт.

По словам главы региона, изменения не скажутся на качестве жизни жителей области, в частности они не затронут учреждения социальной сферы и образования.

"Также предлагаю ограничить максимальный срок работы глав (муниципальных образований - прим. ТАСС) двумя периодами. Наша задача - создать эффективную систему государственного управления", - добавил он.

Старовойт, начинавший свою карьеру в 1995 году на посту исполнительного директора "Регионального инвестиционного агентства", с 2012 по 2018 годы возглавлял Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), работал две недели в должности заместителя министра транспорта РФ, после чего 11 октября 2018 года после досрочной отставки губернатора Курской области Александра Михайлова был назначен на пост временно исполняющего обязанности главы региона в возрасте 47 лет. На выборах главы региона, прошедших 8 сентября 2019 года, одержал победу, набрав 81,07% голосов избирателей.