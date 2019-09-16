Бережливые технологии внедрят в 35 поликлиниках Чечни в течение пяти лет

ГРОЗНЫЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Чечни намерены создать 35 "бережливых поликлиник" к 2024 году для улучшения качества медпомощи в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"Внедрение принципов бережливости позволяет существенно сократить время ожидания приема и повышает удовлетворенность медпомощью. Четкая маршрутизация, понимание движения пациентов, понимание врачами последовательности обращения пациентов - это все подразумевает бережливую поликлинику. В период 2019-2024 годы мы планируем создать 35 медицинских организаций по новому стандарту", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в 2019 году семь поликлиник Чечни перешли на бережливые технологии, в том числе три детских. "В этих поликлиниках на высокой стадии находится эта работа. И если сейчас посмотреть, то можно увидеть разницу, особенно тем, кто в этой поликлинике был еще до того, как эта работа была начата", - добавил он.

Мероприятия реализуются в рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", который включает в себя строительство и реконструкцию медучреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, приобретение мобильных медицинских комплексов, создание условий для применения в республике санитарной авиации и внедрение в поликлиниках бережливых технологий.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.