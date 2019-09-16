Жителям Железноводска в день города дадут возможность признаться в любви Ставрополью

ПЯТИГОРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Панно для признаний в любви к Ставропольскому краю установят на курортной площади Железноводска 21 сентября, когда будет отмечаться годовщина образования региона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

"На Курортной площади с самого утра развернется праздничный марафон, который включит в себя развлекательные, интеллектуальные и спортивные мероприятия. А в центре будет установлено панно, где каждый сможет выразить свои чувства, написав теплые пожелания родному краю", - говорится в сообщении.

В этот день в Железноводске будут проходить концерты, молодежная акция "Живи ярко", участники которой расскажут о любимом крае при помощи искусства, самые активные гости праздника смогут проявить свои знания о крае в шуточной викторине "Крокодил", для самых спортивных жителей и гостей курорта на Пушкинской площади пройдут турниры по игре в напольные шахматы на Кубок "Железного коня", и чемпионат по дартсу, отметили в мэрии.

До 2015 года День края на Ставрополье отмечали в мае. Четыре года назад его впервые объединили с Днем города Ставрополя, который традиционно празднуется в сентябре. В 2019 году торжества запланированы на 21 сентября.