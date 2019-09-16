Башкирия заинтересовалась полилингвальной системой образования Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство образования Башкирии изучает опыт Северной Осетии в сфере полилингвального образования, сообщили в пресс-службе Министерства образования Северной Осетии. По информации ведомства, делегация специалистов из Башкирии посетила республику и познакомилась с наработками этого региона.

"У нас в республике тоже внедряется полилингвальное образование. В составе России много национальных республик, у каждого свой подход, своя система, поэтому нам интересен любой опыт в этой области. Северной Осетией мы заинтересовались, потому что ваши ученые постоянно выступают на всероссийских семинарах, совещаниях и презентуют свой опыт", - привели в пресс-службе слова руководителя отдела национального образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Башкортостана Розалии Сафиуллиной.

Делегация из Башкирии посетила Аланскую гимназию, Северо-Осетинский государственный педагогический институт, школу поселок Мизур, детский сад село Гизель. Североосетинские специалисты рассказали о полилингвальной системе образования, которая реализуется в республике, подготовке кадров, использовании новых технологий в образовательном процессе.

"У вас очень хорошо выстроена языковая политика, я это могу сказать как специалист в этой сфере. На первое место ставится не только сохранение, развитие, но и обучение на осетинском языке. И эта задача очень грамотно решается", - подчеркнула Сафиуллина.

По итогам встречи педагоги Северной Осетии получили приглашение посетить Уфимский международный салон образования, который пройдет 9 ноября.

Полилингвальная система образования подразумевает обучение на двух языках. Первая полилингвальная гимназия с углубленным изучением предметов на осетинском языке открылась во Владикавказе в 2017 году. В республике существуют учебники для владеющих и не владеющих осетинским языком детей, разработан весь учебно-методический комплект для полилингвального образования, подготовлены специалисты, готовые работать по такой системе.