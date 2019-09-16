Из Ингушетии в Сирию отправился батальон военной полиции в пятую командировку

МАГАС, 16 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие батальона российской военной полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады после четырехмесячного перерыва отправились в пятую командировку из Ингушетии в Сирию, передает корр. ТАСС.

"Ситуация в этой арабской стране и интересы России требуют продолжения присутствия там наших воинских подразделений. Уверен, что, находясь в Сирии, вы внесете достойный вклад в защиту интересов России, ведущей непримиримую борьбу против международной группировки террористов", - сказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на митинге по случаю проводов батальона.

В пятую командировку в Сирию из Ингушетии отправляются 276 военнослужащих, в задачи которых входит обеспечение безопасности мирного населения, гражданских объектов и при перевозке гуманитарных грузов.

Калиматов вручил отличившимся военнослужащим государственные и ведомственные награды.

Военнослужащие из Ингушетии вернулись из четвертой командировки в Сирию в мае. В задачи батальона также входит контроль районов и работа с населением. Среди задач, которые выполняет ингушский батальон в Сирии, остается присутствие в зоне разделения, обеспечение перевозки и охраны гуманитарных грузов, оказание содействия в распределении гуманитарной помощи, охрана мест дислокации российских военных.