Благоустройство 15 дворов завершилось в Ельце

ЛИПЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Благоустройство 15 дворовых территорий по программе "Год детских площадок" завершилось в городе Елец Липецкой области, сообщил в понедельник журналистам губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"По региональной программе "Год детских площадок" в Ельце благоустроено 15 дворов. Адресный список формировался по запросам самих ельчан: сквер Пушкина, улица Братьев Родионовых в районе церкви, Орджоникидзе, Пушкина, поселок Ольшанец, 1-я Речная и другие", - сказал Артамонов.

Благоустройство дворовых территорий проводились на средства регионального и местного бюджетов. Общая стоимость работ составила около 3 млн рублей. Всего к 1 ноября по региональной программе будет построено около 270 современных детских и спортивных площадок.

"У нас очень большие проблемы с состоянием мест отдыха для родителей с детьми. В некоторых населенных пунктах подобных объектов вообще нет. Все города и села мы будем делать удобными для людей, с местами для досуга, с детскими и спортивными площадками", - уточнил Артамонов.