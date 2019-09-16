В КЧР до конца года намерены актуализировать территориальную схему обращения с ТКО

ЧЕРКЕССК, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики планируют актуализировать территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами для улучшения качества услуг по их вывозу, сообщил в понедельник ТАСС министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Евгений Гордиенко.

"Несмотря на проводимую работу в данной сфере, многое еще предстоит сделать. Для успешной реализации поставленных задач и улучшения качества услуги по обращению с отходами планируется до конца года актуализировать территориальную схему и электронную модель данной схемы", - сказал Гордиенко.

По его словам, в настоящее время для работы на территории региона на конкурсной основе отобран оператор - ООО УК "Глобус", установлен единый тариф регоператора. Отходы транспортируются на два действующих полигона: новый, введенный в эксплуатацию в 2018 году в селе Пригородное, и полигон ООО "Чистый город" в городе Усть-Джегута. Действующие полигоны отвечают установленным требованиям, имеют соответствующие лицензии, обеспечены сортировочными линиями. В результате проводимой работы регоператора количество несанкционированных свалок сокращается.

Гордиенко добавил, что проблемным вопросом, с которым столкнулся регоператор, является то, что во многих сельских поселениях обязанность вносить плату по услуге "обращение с ТКО" возникла впервые. Для удобства оплаты услуг организован прием платежей через расчетные центры компании "Россети", "Почта России", приложения "Сбербанк онлайн". Также для должной организации работы в этом году приобретено и передано в районы республики около 400 мусорных контейнеров. Еще около 100 сетчатых контейнеров для обеспечения раздельного сбора будет представлено поселениям в сентябре.