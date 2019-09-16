Участники молодежного форума в Северной Осетии разработают политическую модель будущего РФ

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 сентября. /ТАСС/. Форум молодых политологов России "Дигория" собрал в Северной Осетии более 150 участников, которые будут разрабатывать политическую модель будущего страны, сообщил в понедельник ТАСС руководитель дирекции по подготовке и проведения форума Азамат Томаев.

"Главная задача форума - объединить молодых политологов со всей страны и направить в русло на благо развития нашего общества. В форуме принимают участие порядка 150 человек - молодые политологи, представители социально-гуманитарного профиля из более чем 55 субъектов страны. Образовательная программа форума интенсивная, участникам предстоит разработать модель будущего нашей страны, они будут формировать различные проекты этой модели, и в конце с ними ознакомятся наши эксперты", - сказал Томаев.

Программа форума

На форуме проходят образовательные, дискуссионные и культурные мероприятия. Ведущие российские специалисты-политологи и эксперты расскажут участникам о своем видении особенностей политического процесса России, важнейших текущих трендах и их значении, а также научат применять теоретические модели в политической практике. Для будущих политологов эксперты и преподаватели ведущих российских вузов проведут практические интенсивы.

Одним из экспертов форума стал заместитель декана, доцент кафедры сравнительной политологии факультета политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Артур Демчук. С молодыми политологами он обсудит тему "Россия в контексте меняющихся ценностей", лектор будет рассказывать о том, как меняются культурные установки в мире, в том числе в России.

"Буду говорить о том, как изменения культурных установок влияют на политическую культуру. Почему видим больше протестов, почему видим процессы демократизации, которые произошли в 80-90-е годы. Это характерно для всего мира, происходят сдвиги в сторону ценности самореализации, важности свободы выбора", - сказал ТАСС Демчук.

Отбор участников

Заявки на участие в форуме подали более 300 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ставропольского края, Нижегородской области и других регионов. Участникам необходимо было написать эссе и снять видеоролик, в которых они должны были ответить на вопрос, почему Россия является страной возможностей. По итогам форума будет выпущен сборник научных статей, где будут представлены тезисы участников на эту тему.

Студент третьего курса факультета политологии Дальневосточного федерального университета Богдан Тузовский, который прошел отбор для участия в форуме, считает, что мероприятие будет полезно ему в дальнейшей профессии. "Здесь богатая концентрация профессионалов, политологов со всей России в одном месте. И мы большим своим сообществом политологов поразмыслим и предложим власти свои идеи по будущему нашей страны", - сказал он.

Организаторами форума выступают Российское общество политологов, Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Северной Осетии.