Сеть автозарядных станций в Приморье будет работать бесплатно две дополнительных недели

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Открытая в начале сентября сеть автозарядных станций для электромобилей в Приморье продолжит работать бесплатно еще две недели. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Русгидро".

Генерирующая компания "Русгидро" 3 сентября запустила первую на Дальнем Востоке сеть быстрых зарядных станций для электромобилей. Десять электрозаправок расположены во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. Руководство компании при запуске проекта приняло решение сделать работу сети бесплатной в течение первых двух недель.

"Сеть быстрых зарядных станций "Русгидро" для электромобилей еще две недели будет работать бесплатно. Компания приняла решение продлить тестовый режим, чтобы каждый владелец электроавтомобиля смог оценить новую услугу и все преимущества сети быстрых зарядных станций", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что стоимость электроэнергии для авто ниже, чем бензина в пересчете на путь. Так, стоимость 100 км пути будет составлять 220 рублей при использовании режима быстрого заряда, 160 рублей - при медленном режиме зарядки, а при обычной заправке бензином автомобилисты заплатят порядка 435 рублей. Поддерживаются разные порты зарядки электромобилей: порт для японских автомобилей, порт для европейских автомобилей, а также порт Type 1/Type 2 мощностью 22 кВт.