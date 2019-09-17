В школах Севастополя начали изучать украинский язык

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык. При этом дисциплина не является обязательной - ее изучают по выбору. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров.

Преподавание крымско-татарского языка как национального уже ведется в школах Севастополя. Его преподают в различных форматах - как факультативы и как обязательные уроки для детей разных возрастов. Изучение языка начинается после заявки от родителей школьников. Перед началом учебного года департамент получил первые просьбы на введение уроков украинского языка.

"По линии изучения родных языков в этом году к русскому и крымско-татарскому добавляется украинский", - сказал Белозеров.

По данным департамента, русский язык как национальный изучают более 41 тыс. детей, украинский - около 180, столько же крымско-татарский. Есть несколько заявок на изучение армянского и азербайджанского языков, ведется поиск преподавателей. Также были единичные просьбы ввести изучение греческого языка, но в итоге заявители сами отказались от введения этого предмета.

По данным, которые приводились в начале 2019 года, 77% жителей Севастополя - русские, 13% - украинцы. Около 10% горожан - представители других национальностей.