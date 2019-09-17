WWF предлагает регионам Арктики расширить систему поддержки "медвежьих патрулей"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) ожидает от властей арктических регионов России поддержки в финансовых и административных вопросах деятельности "медвежьих патрулей", работающих на их территориях. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор программы по сохранению биоразнообразия WWF России Дмитрий Горшков по итогам третьей Международной научно-практической конференции "Вселенная белого медведя" в Анадыре.

По словам Горшкова, глобальные климатические изменения, связанные с потеплением и задержкой появления ледяного покрова, вынуждают белых медведей проводить все больше времени на арктическом побережье. Это в свою очередь влечет рост числа случаев опасного столкновения с человеком, а также повышает вероятность убийства хищников браконьерами. А значит, увеличивается и актуальность работы "медвежьих патрулей" - групп волонтеров, которые предупреждают жителей сел о приближении белых медведей и принимают меры по выдворению хищников за пределы населенных пунктов.

"Надеемся, что регионы не останутся в стороне и помогут решать финансовые и административные вопросы, связанные с деятельностью "медвежьих патрулей", - сказал Горшков. Он рассказал, что Всемирный фонд дикой природы России на сегодняшний день поддерживает восемь "медвежьих патрулей": два на Чукотке, два в Якутии и четыре в Ненецком автономной округе.

По его словам, в дальнейшем из-за увеличения угрозы выхода хищников к людям планируется создание дополнительные отряды. Сколько их будет и где они будут работать, пока не решено. Это будет зависеть от наличия добровольцев и поведения животных.

На конференции Горшков выступил с докладом о направлениях работы WWF России. В первую очередь речь шла о поддержке работы "медвежьих патрулей" - приоритетного направления фонда в вопросах, касающихся белых медведей.

Третья международная конференция "Вселенная белого медведя" проходит в Анадыре с 16 по 20 сентября. Ученые России, США и КНР на пять дней собрались на одной площадке, чтобы обсудить вопросы изучения и охраны краснокнижного хищника. По информации WWF, на сегодняшний день популяция белого медведя в российской Арктике насчитывает всего лишь около 6-7 тыс. особей, а к 2050 году и вовсе может сократиться на треть.