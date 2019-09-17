Власти Приамурья выплатили обманутым дольщикам с конца 2017 года 379 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Выплаты обманутым участникам долевого строительства в Амурской области, которые обратились за помощью к властям региона, завершены, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

Работа над механизмом восстановления нарушенных прав дольщиков в Приамурье началась в середине 2017 года. Тогда в области были проблемными шесть из 28 застройщиков, возводящих многоквартирные дома с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в отношении пяти из них были введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, - наблюдение и конкурсное производство.

Для восстановления прав обманутых дольщиков правительство региона разработало порядок, разделив их на первую, вторую, третью и четвертую очереди, постепенно получавшие выплаты. Первыми выплаты получали жители области, не имеющие жилья, взявшие ипотечные кредиты, семьи с двумя и более детьми, а также другие льготные категории граждан.

"Все обманутые дольщики, обратившиеся в правительство Приамурья за материальной помощью, получили необходимые выплаты", - говорится в сообщении. Всего с декабря 2017 за предоставлением меры государственной поддержки обратились 413 дольщиков, из них в реестр был включен 381 гражданин.

По состоянию на 16 сентября, всем амурчанам, включенным в реестр, были произведены выплаты на общую сумму 379 млн руб., выделенных из областного бюджета.

"Сейчас правительством Приамурья прорабатывается вопрос о дополнительном приеме документов от амурчан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, которые по каким-либо причинам не смогли подать заявление на материальную поддержку. Кроме того, правительством Амурской области разработан дополнительный механизм поддержки обманутых дольщиков: он предусматривает предоставление застройщикам-инвесторам из государственной или муниципальной собственности земельных участков без торгов для строительства многоквартирных домов, при обязательном условии, что 10% жилой площади будет передаваться пострадавшим дольщикам", - отмечается в сообщении.