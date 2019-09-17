Набор кадров для нового культурно-образовательного комплекса начался в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Набор преподавателей и управленцев для одного из филиалов культурно-образовательного комплекса, который будет построен в центре Владивостока, начался в Приморском крае. Об этом во вторник сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Начат набор управленческих кадров и преподавательского состава для одного из филиалов культурно-образовательного комплекса, который будет построен на улице Аксаковская во Владивостоке. Подать заявку на соискание должности можно до 26-27 сентября. Как сообщили в департаменте культуры Приморья, отбор объявил Российский государственный институт искусств. В настоящее время для соискателей открыто более 10 вакансий", - говорится в сообщении.

Открыты вакансии руководителя филиала, руководителя Молодежного креативного технопарка, а также преподавателей для него: учителей графического, 3d-дизайна, motion-дизайна, иллюстрации, звукового дизайна, фотографии, видеомонтажа, электронной музыки, видеографии, студийной и концертной звукорежиссуры. Отбор будет проходить в два этапа. Первый, заочный, продлится до 27 сентября и включит прием заявок от кандидатов и оценку качества решения кейсов, его результаты будут подведены в конце сентября. Второй, очный этап - это финальные собеседования, которые пройдут в октябре.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года. На Восточном экономическом форуме президент отметил важность строительства такого центра во Владивостоке.

Комплекс во Владивостоке будет располагаться в двух локациях: на острове Русский и на улице Аксаковской - главной видовой площадке города. Комплекс должен объединить филиалы четырех крупных музеев: Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и Музея Востока. В образовательный сегмент кластера войдут филиалы Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского (ЦМШ), Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Российского государственного института сценических искусств.