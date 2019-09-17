Театр драмы им. Волкова в Ярославле отнесен к особо ценным объектам культурного наследия

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Отнести федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова" к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

Президент также поручил Минкультуры включить театр в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, а правительству - обеспечить правовые, финансовые и материальные условия деятельности учреждения.

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщал, что Путин поддержал идею о присвоении драматическому театру в Ярославле такого статуса. По словам губернатора, идея о включении театра в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия появилась в ходе обсуждения возможного объединения Александринского театра и Театра Волкова в Первый национальный театр России.

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно), действует средняя сцена. Художественный руководитель с 2011 года - заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли.