Шесть дворов благоустроят в моногороде на Ставрополье в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Власти благоустроят шесть дворов в моногороде Невинномысске в Ставропольском крае в 2019 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации города.

"В этом году преобразится внешний вид шести дворов. На этих участках полностью заменят дорожное покрытие, бордюры, отремонтируют парковки и тротуары. Во всех дворах установят скамейки, урны, малые архитектурные формы, заменят люки", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируется завершить уже в конце сентября 2019 года. Дворы обновятся возле крупных жилых домов на пяти улицах моногорода. Объем финансирования составляет более 20 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов.

Ранее в краевом Министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщали, что в общей сложности на ремонт дворов в регионе в 2019 году направлено порядка 200 млн рублей из краевого бюджета. Благоустройство коснется семи муниципалитетов - города-курорта Кисловодска, Ставрополя, Невинномысска, Железноводска, Ипатово, Светлограда, Благодарного и села Александровского.